ليبيا – قال نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتاديس فارفيتسيوتيس تعليقا على خطط الرئيس التركي لإرسال قوات إلى ليبيا إن أردوغان يلعب بالنار وإن كل ما يستطيع فعله هو عزل نفسه أكثر.

وسائل إعلام يونانية ذكرت وفقاً لقناة “روسيا اليوم”اليوم الجمعة أن نائب رئيس الدبلوماسية اليونانية بعث برسالة إلى تركيا عبر تصريح لإذاعة “سكاي” مفادها أن أثينا في حالة تأهب.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني في هذا السياق:”إن ردود الفعل على التوسع العثماني الجديد تجري بكثافة وتأتي من الجميع شرقا وغربا. أردوغان يلعب بالنار ويثير ردود أفعال ليس فقط من اليونان بل ومن جميع اللاعبين الدوليين”.

ميلتاديس فارفيتسيوتيس شدد في تصريحه على أهمية زيارة رئيس وزراء بلاده إلى البيت الأبيض في 7 يناير المقبل،مشيرا إلى أن أثينا تعمل على تدويل ما وصفها بمسألة الاستفزازات التركية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.