ليبيا – بارك رئيس لحكومة المؤقتة عبدالله الثني تقدمات الجيش في طرابلس، داعياً سكانها للتحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي

الثني أكد في تصريح نشره المكتب الإعلامي التابع للحكومة أنهم في حال تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام الجيش وتأمين العاصمة فور دخولها، مشدداً على أن كافة الخدمات لن تنقطع عن سكان طرابلس فور تحريرها من قبل الجيش.

وأشار إلى أن التعليمات واضحة لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية في طرابلس بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها، لافتاً إلى أن الجيش سيلقن تركيا وقطر دروساً في الجهاد والوطنية والإقدام.

ونوّه إلى أن كافة إمكانيات الحكومة المؤقتة مسخّرة لخدمة الجيش حتى انتهاء المعركة وتحرير كافة ربوع الوطن.

كما طالب جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ للرد على التهديدات التركية الموجهة إلى ليبيا وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار.