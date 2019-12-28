ليبيا – زعم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن قوة هناك إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب تنشط في ليبيا، وإن جهودها لتأسيس حكومات عميلة لن تنجح حسب تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر” وفقاً لوكالة “الاناضول” أمس الجمعة أكد فيها أن حكومة الوفاق طلبت دعماً عسكرياً من تركيا.

وأشار ألطون أنه كما صرح رجب طيب أردوغان فإن تركيا ستلتزم بالاتفاقية المبرمة مع الوفاق، لافتاً إلى عزم بلاده حماية المصالح المشتركة وإرساء الاستقرار في البحر المتوسط.

وشدد على أن تركيا تدعم حكومة الوفاق، مشيراً إلى ضرورة إنهاء ما وصفها بـ” القوة الخارجية ” للدعم الذي توفره لمن وصفهم بـ”المجموعات غير المشروعة” (القوات المسلحة الليبية) ضد الوفاق.

كما أردف:” لا نريد تحول ليبيا لمنطقة حرب وهناك قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب تنشط في ليبيا، وجهود هذه القوة لتأسيس إدارة عميلة لن تنجح، منحن عازمون على تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا والبحر المتوسط”.

وبيّن أن الاتفاق المبرم مع ليبيا يزيل العوائق أمام تحرك تركيا بشكل حر في المياه المفتوحة، معتبراً أن الاتفاقية تضمن إقامة علاقة قوية مع حكومة الوفاق.