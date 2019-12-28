زامبيا – عاد الزمالك المصري، بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بتعادله معه 1-1، في مباراة أقيمت اليوم السبت، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز مصطفى محمود، هدف التقدم للفريق المصري، في الدقيقة 72، ولم تمر سوى خمس دقائق، حتى أدرك المهاجم كولا، هدف التعادل لزيسكو.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، ليحافظ على مركزه في وصافة المجموعة الأولى، خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي (7 نقاط)، الذي تعادل أمس الجمعة، بنتيجة 1-1 مع مضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي، متذيل الترتيب بنقطتين، وهو نفس رصيد زيسكو الثالث، ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأخير.

المصدر: RT