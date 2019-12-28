ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد بشير الفيرس أنه لم تعد هناك فرصة للعودة ثانية إلى طاولة التفاوض لأسباب من بينها تخبط رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

الفيرس أشار في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن الجيش حقق مكاسب كبيرة على الأرض لا يستهان بها فقد بدأ يقترب تدريجياً من قلب العاصمة حتى أصبح هدف الميليشيات الآن ليس صد العدوان كما تزعم بل المحافظة على مواقعها.

وتابع قائلاً:”لقد تم استنزاف ما يقارب 70% من قوات الميليشيات وفقدانها لأغلب قادتها الميدانيين فضلاً عن التحام المناطق الغربية مثل صبراتة والعجيلات وصرمان بالقوات المسلحة وأعقب ذلك افتتاح فروع لديوان الحكومة المؤقتة هناك”.

كما لفت إلى أن المجلس الرئاسي تشتت وأصبح يفتقد القدرة على إدارة المعركة وهذا واضح من تصريحاته وتخبطه السياسي فضلاً عن أن القوات الجوية باتت تسيطر بشكل كامل على أجواء العاصمة وهذا ما أربكهم كما أن الزخم الشعبي الذي تحظى به القوات المسلحة يتزايد يوماً بعد يوم.