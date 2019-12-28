ليبيا – استقبل رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلورس اليوم السبت رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي قال في تصريحات صحفية من قبرص إن المستشار صالح إطلع ووضح تطورات المشهد الليبي، مبيناً حقيقة الأوضاع في طرابلس وأن المليشيات تتلقى دعماً خارجياً.

وأكد رئيس مجلس النواب على أنه طبقاً للاتفاق السياسي نفسه أو طبقاً للاعلان الدستوري فان هذه الحكومة منتهية وفاشلة، مطالباً من البرلمان القبرصي سحب الاعتراف بحكومة الوفاق لفقدانها الشرعية ولعدم نيلها ثقة مجلس النواب ولأنها تريد بيع ليبيا للأجنبي.

وتم الإتفاق خلال لقاء رئيسي البرلمانين على تشكيل لجنة تواصل مباشر ودائم.

من جانبة أكد رئيس البرلمان القبرصي على أن بلاده ستكون صفاً واحداً مع الشعب الليبي، مبدياً رفضهم وجود الارهابيين في ليبيا ودعمهم من أي مكان.

وشدد أنهم على أتم الاستعداد لدعم إرادة الشعب الليبي، مشيراً إلى شرعية مجلس النواب الممثل المنتخب الشرعي في ليبيا.

ختاماً تم الاتفاق على دعم توجه البرلمان في رغباته في الاتحاد الأوروبي لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وان القوات المسلحة هي من تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كما تم خلال الاجتماع تقديم العينات التذكارية من قبل رئيسي البرلمانيين.

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