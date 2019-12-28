ليبيا – أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أمس الجمعة على أن المعركة الدائرة حاليا بين القوات المسلحة ومسلحي الوفاق لن تنتهي إلا في قلب العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن جميع الليبيين يدعمون الجيش الوطني ضد المليشيات الإرهابية.

المسماري أشار في تصريح لقناة RT الروسية إلى أن القوات الجوية تشارك في العمليات العسكرية في طرابلس وحققت نجاح كبير، معلناً أن العمليات العسكرية تحتاج إلى المزيد من الوقت لإحكام السيطرة على العاصمة.

أما بخصوص التدخل التركي في ليبيا أكد على أن المعركة مع أنقرة تصب في خانة واحدة إما النصر أو الشهادة.