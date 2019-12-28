الهند – لقى اعتداء لفظي لضابط شرطة هندي على متظاهرين مسلمين ضد قانون المواطنة المثير للجدل، استنكارا واسعا في البلاد.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للضابط “أكيليش نارايان سينخ” وهو يهاجم متظاهرين مسلمين بولاية ” أوتار براديش” (شمال).

وقال الضابط للمتظاهرين: “إذا لم ترغبوا في العيش هنا اذهبوا إلى باكستان”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المقطع الذي جرى تصويره في 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، لقى استنكارا واسعا في البلاد.

وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.

ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن “مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي”.

وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن “القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني”.

الأناضول