ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق الشريف الوافي إنه من الواضح أن الحكومة التونسية فندت تصريحات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، معتقداً أن الموقف التركي حالياً هو موقف حزب العدالة والتنمية الداعم لجماعة الإخوان المسلمين.

الوافي أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “لييا الحدث” وتابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة وجود تقارب عن طريق مجلس النواب التركي والمسؤولين بالحكومة التركية خاصة أن هناك أصوات داخل البرلمان لا تدعم التدخل.

ولفت إلى أن موقف العدالة والبناء والاخوان المسلمين موقف ثابت ومعادي للتيار المدني لذلك لن يستوعبون وجود الجيش والشرطة، مؤكداً على ضرورة توحيد الصف داخل مجلس النواب الليبي وتوسيع دائرة الحوار مع الأطراف الموجودة في قلب المعركة سواء من قبل البرلمان أو الحكومة المؤقتة.

وتابع مضيفاً:” كل ما يملكه الليبيين يتم استنزافه ومهاجمة الليبيين به وبالأخص أن هذا الامر لا يتأتى للسراج لأنه لا يملك أن يوقع الاتفاقية، اعتقد أنه لا بد من جهد سياسي موازي للجهد العسكري لمساندة الجسم العسكري ومعاونته “.

كما إعتبر أن هناك تحالف ينسج في الخفاء ضد ليبيا وجيشها وتحركات الشارع التونسي بالرغم من عدم معرفتهم حتى بجغرافيا ليبيا لكن اصواتهم كانت مناديه للتيار المدني ضد الإخوان المسلمي

وعلق على إمكانية أن تنجرف الرئاسة التونسية إن لم يحدث تواصل بين الطرفين أي مجلس النواب الليبي والحكومة التونسية، مشدداً على أنه بحسب الوضع التونسي فلا يمكن أن تنجرف ومع ذلك يجب التواصل مع الحكومة التونسية والرئاسة والنواب.

الوافي إستطرد حديثه:” تصريحات اردوغان التي قال فيها أن ليبيا ميراث لنا من العثمانيين في هذه الجزئية كان يهذي هذا كلام فارغ وأرجوا أن لا يتم من خلاله تأجيج العلاقة الطيبة بين الليبيين نفسهم، هذه حركات الاخوان المسلمين لضرب العلاقات بين الشعب الواحد”.

ودعا أعضاء مجلس النواب المساندين للقضية والموجودين في مصر إلى تنفيذ حراك لإيجاد تدخل خارجي لوقف الاطماع التركية من خلال الجامعة العربية والإتحاد الافريقي، مشيراً إلى أن هذه التحركات ستتمم جهود رئيس مجلس النواب الأخيرة.