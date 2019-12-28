ليبيا – خاطب عضو مجلس النواب سعيد امغيب أهالي العاصمة طرابلس مؤكداً لهم أن الجيش لم يستخدم القوة المفرطة للدخول إلى وسط طرابلس ومازال يقاتل على مشارفها منذ تسعة أشهر لسبب واحد فقط وهو حماية المدنيين و البنية التحتية فيها.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إن السراج وباشاغا يسعون إلى الاستعانة بالأتراك الذين سيرسلون الإرهابيين من تنظيم داعش لطرابلس وعندها سيحدث في طرابلس مثل ما حدث في حلب السورية.

وأضاف :”فوتوا أيها الشرفاء الفرصة على حكومة فائز السراج المرتهنة لتنظيم الإخوان المسلمين واطردوهم من مدينتكم واستقبلوا ابناء جيشكم بالورود، هزيمة تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا تعني اندثار فكر إرهابي متطرف شوه الاسلام وعانت منه شعوبنا العربية وبعض دول العالم لعدة عقود”.

وفي ذات السياق صرج امغيب لصحيفة “الإتحاد” إن تصرفات أردوغان وتصريحاته المرتبكة بخصوص ليبيا طيلة الأسابيع الماضية ومنها زيارته المفاجئة إلى تونس قبل يومين كشفت حجم الوهم الذي يعيش فيه وأثبتت أنه لا يعرف الشعب الليبي الذي لا يعرف الخوف ولا يخشى التهديد والوعيد ولم تعرف عنهم الذلة والخنوع.