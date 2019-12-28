إسبانيا – تصدر فريق برشلونة الإسباني، قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم، خلال العقد الأخير.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد حقق برشلونة 289 فوزا، متفوقا بفارق 16 انتصارا على أقرب منافسيه، القطب الإسباني الكروي الآخر، غريمه التقليدي ريال مدريد الذي حقق 273 انتصارا.

وجاء فريق يوفنتوس في المرتبة الثالثة برصيد 260 انتصارا، وتلاه مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 250 انتصارا، ومن ثم بايرن ميونخ الألماني خامسا برصيد 250 انتصارا أيضا.

كما تفوق برشلونة على خصومه في الدوريات الخمسة الكبرى، بعدد الأهداف أيضا، فقد سجل 1060 هدفا في العقد الأخير، 369 منها سجلها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقا بدوره على منافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 335 هدفا.

وتوج برشلونة 6 مرات بلقب بطل الليغا الإسبانية خلال السنوات العشر الأخيرة، ومرتين بلقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات