إسبانيا – أعلن نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إعارة لاعب وسطه الشاب كارليس ألينا، إلى نادي ريال بيتيس، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال الفريق الكتالوني على موقعه الرسمي “توصل برشلونة وبيتيس، إلى اتفاق لانتقال كارليس ألينا. سيتكفل ريال بيتيس بدفع أجر اللاعب. لا يتضمن الاتفاق إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي”.

وألينا هو أحد خريجي أكاديمية “لا ماسيا” الشهيرة التابعة لبرشلونة، ويبلغ الحادية والعشرين من عمره، ويدافع عن ألوان منتخب إسبانيا لهذه الفئة العمرية.

وخاض 39 مباراة في صفوف الفريق الأول لبرشلونة، بينها خمس مباريات هذا الموسم.

ويحتل ريال بيتيس المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني مع 23 نقطة.

المصدر: وكالات