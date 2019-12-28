موسكو – صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على اتفاق حول تبادل الأشخاص المدانين بالسجن بين روسيا والإمارات.

ونشر على موقع المعلومات القانونية الحكومي، اليوم السبت، مرسوم وقع عليه بوتين ويقضي بالمصادقة على الاتفاق، الذي تم إبرامه يوم 26 يوليو 2019 في موسكو، بهدف تعزيز التعاون بين روسيا والإمارات في المجال القانوني الجنائي.

وينص هذا الاتفاق على إمكانية نقل الروس أو الإماراتيين المدانين بالسجن في أحد البلدين إلى أراضي البلد الآخر لقضاء فترة الحكم في الوطن.

ويشير نص الاتفاق إلى أن نقل المدان يمكن أن يتم فقط حال وجود موافقة خطية من قبله على ذلك، وشريطة أن تتمثل العقوبة على جرائمه في الدولة الأخرى بحبسه في السجن.

وبحسب الاتفاق، لا يمكن محاسبة الشخص، بعد نقله إلى وطنه، في الدولة التي تمت إحالته منها في إطار القضايا التي أدين بها.

ويمكن أن يرفض أي من الطرفين نقل المدان إلى وطنه حال اعتبار أن ذلك قد يضر أمن البلد أو سيادته أو الأمن العام فيه.

المصدر: وكالات