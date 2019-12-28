تناول هذه الأطعمة يسبب الشعور بالتعب… ما هي؟

تناول هذه الأطعمة يسبب الشعور بالتعب… ما هي؟

كندا – من الممكن أن يتم الشعور بالتعب والنعاس خلال النهار بشكل مفاجئ ولسبب غير واضح. وما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أن هذا يرتبط أحياناً بتناول بعض المأكولات والمشروبات.

ويعتبر الخبز الأبيض من الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة. فهو يتسم بمؤشر غليسمي مرتفع. ولهذا يرتفع مستوى السكر في الدمعند تناوله بسرعة وهو ما يدفع الجسم إلى إفراز المزيد من الأنسولين من أجل خفض هذا المستوى.

وهكذا ينفق الجسم جزءًا من طاقته ما يؤدي إلى الشعور بالتعب. ولهذا ينصح بتناول الخبز المصنوع بشكل جزئي من الحبوب الكاملة.

كذلك يمكن أن يؤدي إلى النتيجة نفسها تناول رقاقات التشيبس التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح إضافة إلى الحلويات والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

ولمنع حدوث ذلك من الضروري الحرص على عدم المبالغة في تناول هذه الأصناف مع الاعتماد على نظام غذائي صحي.

وكالات