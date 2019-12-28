فلسطين – انضم خطيب المسجد الأقصى، يوسف أبو سنينة، إلى محرمي اتفاقية “سيداو” المتعلقة بحقوق المرأة، وحرم التعامل والموافقة على القوانين المترتبة عليها لأنها “تنافي الشريعة الإسلامية”.

وقال يوسف أبو سنينة خلال خطبة امس الجمعة: “فيما يتعلق بقانون سيداو، نقولها واضحة، نحن المسلمون لسنا بحاجة لمن يعلمنا أمور ديننا، قرآننا وسنة نبينا لم يتركا شيئا إلا وبيناه لنا”.

وأكد في خطبته أنه يرفض رفضا تاما وثيقة “سيداو” وما جاء فيها.

كما دعا العلماء والحكام المسلمين إلى رفض الوثيقة التي تخالف أمور الدين.

المصدر: RT