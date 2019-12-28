روسيا – تعول شركة “لاروس” الروسية الخاصة على أن تختبر صاروخها متعدد الاستخدام عام 2020 في إحدى القواعد العسكرية الروسية أو أحد ميادين التدريب التابع لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية.

صرح بذلك صاحب الشركة، أوليغ لاريونوف، يوم 25 ديسمبر لوكالة “تاس” الروسية.

وقال:” إننا نريد التأكد من قدرة صاروخنا على الهبوط التدريجي بفضل تشغيل محركه الذي ينتج قوة الدفع 500 كيلوغرام”.

وأوضح أن الصاروخ سينطلق من ارتفاع 4 أو 5 كيلومترات من متن طائرة، ثم سيعود إلى القاعدة حيث سيهبط على موقع مجهز مسبقا.

وقال لاريونوف إن شركته تجري حاليا محادثات بشأن اختبار الصاروخ مع كل من وزارة الدفاع ومؤسسة “روس كوسموس” الفضائية. وأضاف أنه يأمل بأن تهتم “روس كوسموس” بتكنولوجيا إعادة الصاروخ إلى الأرض وتساهم في المشروع.

المصدر: تاس