مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك في العراق

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك في العراق

العراق – أعلن مسؤولون أمريكيون عن مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء قصف صاروخي على قاعدة K1 العراقية بالقرب من كركوك، والتي تحتضن عسكريين أمريكيين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤولين الأمريكيين، الذين لم تذكر أسماءهم، أن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا بجروح جراء القصف، ولكن من المعتقد أنهم عادوا للخدمة.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، قد أفادت مساء الجمعة، بسقوط عدد من القذائف على معسكر K1 بمحافظة كركوك.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد العسكرية العراقية، التي تنتشر فيها قوات أمريكية، تعرضت لهجمات صاروخية متكررة خلال الأسابيع الماضية، وذلك وسط اشتداد موجة الاحتجاجات المناهضة للسلطات في البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، “إيران وأتباعها” بالوقوف وراء هذه الهجمات، متعهدة بأن ترد بحزم حال تضرر الكوادر الأمريكيين أو حلفائهم العراقيين جراء هذه الاعتداءات.

المصدر: رويترز