المكسيك – اكتشف علماء الآثار قصرا كبيرا من المحتمل أنه استخدم من قبل نخبة المايا منذ أكثر من ألف عام، في مدينة كولوبا القديمة في المكسيك.

وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) إن بقايا المبنى الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار وطوله 55 مترا وعرضه 15 مترا، تشير إلى أنه كان مأهولا في فترتين طويلتين ما بين 600-1050 م، وفقا لبيان نشره مسؤولو الأنثروبولوجيا في المكسيك.

وبلغت حضارة المايا ذروتها بين 250 و900 ميلادي، عندما امتدت على مساحات شاسعة مما يغطي الآن جنوب المكسيك وغواتيمالا وبليز وهندوراس.

وعثر علماء الآثار على القصر في منطقة كولوبا الأثرية، بالقرب من منطقة كانكون السياحية شرق المكسيك.

وقال عالم الآثار ألفريدو باريرا في شريط فيديو مشترك مع المعهد الوطني للإحصاء في المكسيك: “هذا العمل هو البداية. بالكاد بدأنا الكشف عن واحدة من أكثر الهياكل قيمة في الموقع”.

وكان لكولوبا روابط مهمة مع مدن المايا في إيك بالام، وكذلك تشيتشن إيتزا، التي وقعت تحت تأثيرها وأصبحت جزءا من شبكة التجارة والأراضي.

وإلى جانب القصر، يستكشف الخبراء أربعة مبان أخرى في المنطقة تُعرف باسم “المجموعة سي”، في الساحة المركزية في كولوبا، بينها مبنيان سكنيان وهيكل دائري يعتقد أنه فرن للمخبوزات.

المصدر: ميرور