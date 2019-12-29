إيران – أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال، حسين خانزادي، أنه تم إنجاز كل المراحل المخطط لها في المناورات المشتركة مع روسيا والصين في شمال المحيط الهندي، بنجاح.

وقال خانزادي اليوم الأحد إن التعاون العسكري هو ذروة التعاون بين هذه البلدان، داعيا سائر الدول إلى الانضمام للتحالف البحري الذي تبلور في المناورات الحالية.

وشدد على أن “مضيق هرمز ليس بحاجة إلى أي قوات أجنبية لإحلال الأمن فيه”، مشيرا إلى أن “القوات الأجنبية المتواجدة في المنطقة، والتي تعمل على زعزعة أمنها، عليها أن تجمع معداتها وترحل بشكل عاجل”.

وأكد خانزادي على أن إيران “ستقطع رجل أمريكا من مختلف المناطق البحرية في العالم”، مضيفا أنه “لا حاجة لوجود القوات الأجنبية بمنطقتنا، ونحن مستعدون للعمل مع جيراننا”.

وفي وقت سابق، أوضح قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني أن تعاون إيران مع روسيا والصين “سيضمن الأمن الجماعي” في البحر بعد صيف من التوترات البحرية في الشرق الأوسط، مردفا: “المناورات المشتركة بين العديد من الدول، سواء على اليابسة أو في البحر أو في الجو، تشير إلى توسع ملحوظ في التعاون”.

المصدر: RT