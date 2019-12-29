اليابان – أطاح البطل الروسي في الفنون القتالية المختلطة، فيودور يميليانينكو، بمنافسه الأمريكي كوينتون جونسون، بالضربة القاضية، اليوم الأحد في نزال جمعهما في اليابان.
أنهى صاحب الـ43 عاما النزال في الجولة الأولى، بضربة قاضية جائت بعد عدة لكمات وجهها المقاتل الروسي لنظيره الأمريكي.
ليسقط الأمريكي أمام المقاتل الروسي المشهور بلقب “الإمبراطور الروسي الأخير” ليعلن الحكم إيقاف النزال بفوز الروسي.
ليسجل يميليانكو فوزه الـ39 في مسيرته مقابل 6 هزائم وتعادل واحد.
وسيخوض يميليانينكو نزالين آخرين أمام جاكسون، قبل اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة نهائيا.
سبوتنك