بغداد – اعلنت وزارة الزراعة، الاحد، ان إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات، مؤكدة استمرار منع استيراده من كافة المنافذ الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان “إنتاج محصول الطماطم هذا العام هو الأعلى منذ عام 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات”، مؤكدة “استمرار منع استيراد محصول الطماطم من كافة المنافذ الحدودية نتيجة لوفرة الإنتاج وكفايته في الأسواق المحلية تطبيقا للروزنامة الزراعية الموضوعة من قبلها “.

واضافت الوزارة ان “الطاقة الإنتاجية لمحصول الطماطم لقضاء الزبير من محصول الطماطم بلغ أكثر من 800 ألف طن يوميا وهي كمية تكفي لسد حاجة محافظات العراق كافة يضاف إليها إنتاجية باقي المحافظات من هذا المحصول”، مبينة ان “معدلات إنتاج القطاع الزراعي من محصول الطماطم جاءت نتيجة سياسة دعم وحماية المنتج المحلي التي اتبعتها الوزارة خلال العام الحالي عن طريق زيادة رقعة المساحات الزراعية لهذا المحصول وغيره من المحاصيل في خطتها الزراعية الموسمية”.