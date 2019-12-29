ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن الظروف التي تمر بها البلاد وما قام به رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي بتوقيعه للإتفاقية غير القانونية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الداعم للإرهاب و تجاوز حدوده و بعد زيارته الأخيرة لتونس، توضح إستمرار تركيا بدعم الإخوان في ليبيا.

الزغيد أشار خلال مدالة هاتفية لبرنامج”غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن زيارة أردوغان لتونس لاقت رفض كبير من الشعب التونسي، مثمناً موقف الرئيس التونسي قيس سعيد بعد تصريحات وزير داخلية الوفاق وإتهامه بالكذب لما تناوله في المؤتمر الصحفي.

ولفت إلى أن جميع الدول التي قام بزيارتها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تؤيد موقف مجلس النواب و داعمة له وللحكومة المؤقتة.

وتابع مضيفاً”إجتماع منفصل حضرته مع رئيس مجلس النواب ووزير الخاريجة لتوضيح بعض الامور و استوعبوها بالكامل حيث وعدنا وزير الخارجية أنه سينقل خلال إجتماعه في الإتحاد الأوروبي كل ما حصل في زيارتنا، أصبح واضح أن ما يحدث في ليبيا محاربة للإرهاب”.

كما نوّه إلى أن المستشار صالح أكد على أن ما يقوم به الجيش بقيادة المشير حفتر هو من أجل القضاء على الإرهاب والقادمين من الخارج لنزع السلطة من النواب و الحكومة.

وإستطرد حديثه” وصلت معلومات رسمية من تركيا أنها تحمل مقاتلين سوريين في طائرة مدنية الاولى 140 مقاتل و الأخرى 140 حيث يدفعون 2000 دينار لهم لكنهم لاقوا حتفهم في طرابلس، نحن وصلتنا معلومات أن البرلمان الأوروبي أصدر بيان وأعتقد سيتم سحب الدعم من حكومة السراج كونها داعمة للإرهاب بشكل واضح لذلك العد التنازلي لحكومة الوفاق و السراج بدأ الذي قام بأعمال لا يقوم بها إلا خائن للوطن”.

وأردف أن هناك قضايا رفعت ضدهم في المحاكم حتى بشأن الإتفاقية الموقعه، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يدرك بأن الغول التركي يحاول إعاة سيطرته على ليبيا.

الزغيد طمأن الشعب الليبي أنهم قادرين على قمع و محاربة الأتراك خاصة أن موقفهم محرج بدليل عدم قبول زيارة أردوغان للنيجر، معتبراً أن المجتمع الدولي سيضع عليه علامة إستفهام و بهذا الشكل سيدمر علاقته و إقتصاده في ليبيا وشركاته و البنية التحيتية و الإسكان العام التي كانت تشرف عليه شركات تركية.

وأكد على أن ليبيا وتحديداً طرابلس ستتحرر و ستعود الدول الداعمة للجيش و البرلمان و الحكومة لتعيد إعمار ليبيا، موجهاً رسالة لتركيا بأنه ليس لها موضع قدم بعهد اردوغان في ليبيا و لن تكون هناك علاقات إقتصادية.