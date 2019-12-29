مصر – أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع عدد ضحايا حادث السير الدموي الذي وقع، امس السبت، في محافظة بورسعيد إلى 23 قتيلا.

وأكد محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، أن الحادث وقع على طريق بورسعيد – دمياط أمام قرية الفيروز ونجم عن تصادم شاحنة وحافلة ركاب صغيرة كان يستقلها عمال في أحد مصانع الملابس الجاهزة في المحافظة، ومعظمهم فتيات.

وأضاف الغضبان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “صدى البلد”، أن الشاحنة كانت قادمة من دمياط في اتجاه بورسعيد واصطدمت مع حافلة الركاب التي استقلها 30 عاملا عند نقطة الكيلو 21.

وكشف أن الشاحنة اقتحمت سور قرية سياحية “جراء رعونة السائق” وقطعت الطريق مما تسبب في الحادث الأليم.

وتابع الغضبان أن سائق الشاحنة تم التحفظ عليه في مستشفى بورسعيد مع المصابين وبانتظار استجوابه.

وحول عدد الضحايا الإجمالي، قال محافظ بورسعيد إن الحادث أودى بحياة 23 شخصا وتسبب في إصابة 6 آخرين، موضحا أن النيابة أفرجت عن 9 جثامين من الضحايا وتم التصريح بدفنها، فيما توجد جثامين لم يتم التعرف على أصحابها حتى الآن.

المصدر: الأهرام