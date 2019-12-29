الولايات المتحدة – اكتشفت مجموعة بحثية من جامعة هارفارد الأمريكية، رفات دماغ متحجر لكائن من مفصليات الأرجل، قد يكون الأقدم في هذا المجال.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين عثروا على عينة متحجرة لكائن من اللافقاريات من جنس Alalomene في ولاية يوتا الأمريكية، الذي عاش في العصر الكمبري قبل (541-485 مليون سنة)، وكان له هيكل خارجي صلب. وعادة لا تكتشف في مثل هذه الحالة أنسجة رخوة، بيد أنه في هذه المرة اكتشف علماء المتحجرات بقعا متناظرة في الجزء الوسطي من الدرع الصلبة، تذكر بالجهاز العصبي المركزي لمفصليات الأرجل المعاصرة.

وقد اكتشف العلماء في هذه البقع آثار الكربون الذي تكون نسبته مرتفعة في الأنسجة العصبية، وتمتد العلامة إلى مواقع أربعة عيون لهذا الكائن.

وقد توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده، أن هذه البقع هي مواد عصبية متحجرة. وقد سبق أن اكتشفت عينات متحجرة مماثلة من alalomenea، ما يؤكد صحة فرضية الباحثين.

المصدر: لينتا. رو