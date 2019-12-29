ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح في زيارة إلى قبرص تستغرق عدة أيام بناء على دعوة من نظيره القبرصي ويرافق صالح وفدٌ برلمانيّ يتألف من ثلاثة نواب هم إبراهيم زغيد ومحمد فارس وانتصار بشنب إلى جانب رئيس أركان القوات البحرية في الجيش التابع للقيادة العامة اللواء فرج المهدوي.

المريمي أوضح في تصريح لموقع “اندبندنت عربية” أمس السبت أن الزيارة تأتي في إطار إبطال مذكرة التفاهم التي وقّعها أردوغان مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وكذلك بحث أوجه التعاون بين البلدين والعمل على إرساء الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وكشف مستشار مجلس النواب تفاصيل الدعوى القضائية التي حركها المجلس لإبطال مذكرة “السراج-أردوغان”، قائلاً، “إن الدعوى بتكليف من رئيس البرلمان تتضمن مستندات ستُقدم إلى القضاء لإبطال المذكرة قضائياً أمام المحاكم الليبية”، لافتاً إلى أنها رُفعت أمام محكمة الاستئناف في الشق المستعجل ضد السراج بتهمة توقيعه المذكرة منفرداً بينما الصحيح هو أن يوقعها المجلس الرئاسي بكامل أعضائه.

وأشار إلى أن المذكرة تحتوي على نقاط ترتقي إلى مستوى الاتفاقية، مضيفاً:” الصحيح أن يدلي فيها مجلس النواب برأيه كون الاتفاق على مستوى عسكري وأمني وجرى التوقيع عليه من جانب فرد غير مخوّل بالتوقيع ما يُبطل المذكرة كما أن توقيتها ليس مناسباً فليبيا دولة لم تستقر بعد، لأنها تحارب الإرهاب كما الحال راهناً في العاصمة طرابلس، وحين تستقر الأوضاع في ليبيا يمكن النظر في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول العالم”.

وعن الموعد المتوقع للبت في الدعوى، أوضح المريمي إنها متروكة للقضاء وفي انتظار كلمة المحكمة وما ستطلبه من إجراءات ومستندات.