ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إنه لا مكان لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في أي تسوية سياسية.

المشري وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية اليوم الأحد وتابعته صحيفة المرصد زعم أن المشير حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يستعينان بالخارج خصوصاً الدول الاقليمية منذ عام 2014 على حد زعمه.

وأضاف:” لم يلتفت إلينا أحد طوال الفترة الماضية حتى أصبحنا لا نثق بالشرعية الدولية لذا توجهنا إلى تركيا بعدما استعان حفتر وعقيلة صالح بفرنسا وإيطاليا” ، مضيفاً :”الطرف الآخر هو الذي أجبرنا على اللجوء إلى تركيا لمواجهة الفتنة ،متهماً في الوقت ذاته مصر بأنها تقود إنقلاباً في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس الدولة الإستشاري أنه لا يمكن للجزائر أبدا القبول بقوات مصرية على حدودها، معرباً عن تفائله بانتهاء الأزمة العام المقبل.