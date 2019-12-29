العراق – أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، امس عن ضبط عائلة عراقية متكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “مديرية منفذ مطار بغداد الدولي تمكنت من ضبط عائلة عراقية متكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة يرومون السفر الى الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية”.

وأضافت الهيئة، أن “بعد عرض الجوازات إلى الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أن كل الجوازات مزورة”، مؤكدة أنه “تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة المطار لغرض عرضها على قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.