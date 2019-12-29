وأضاف مراسلنا أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما صاروخيا استهدف تجمعا لمجندين في ملعب “الصمود” وسط مدينة الضالع. وأشارت مصادر إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة.

من جانبها، قالت قوات الحزام الأمني اليمنية على تويتر، إن تفجيرا استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع.

وقال شهود عيان، إن التفجير وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.