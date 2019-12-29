وسوف يتم عرض تفاصيل المدن المضيفة في الاجتماع المقبل للجنة المنظمة لكأس آسيا، خلال اجتماعها المقبل عام 2020، حيث يبحث الاجتماع أيضاً رؤية البطولة وأهم المحطات والبرنامج الزمني لأهم بطولات قارة آسيا.

وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “تعتبر بطولة كأس آسيا أهم بطولاتنا على مستوى المنتخبات الوطنية، وانا واثق أن الاتحاد الصيني لكرة القدم والمدن المختارة سوف ينظمون بطولة تحافظ على المكانة العالمية لكأس آسيا”.

وأضاف: “يتقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشكر إلى الاتحاد الصيني لكرة القدم والمدن العشر المختارة، على التزامهم بالمشاركة في احتفالية كرة القدم الآسيوية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في طموحهم للإظهار للعالم قدرة الصين على استضافة أكبر البطولات الدولية بكرة القدم”.