إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن إدارة نادي ريال مدريد لا ترى جدوى من دفع مبلغ ضخم مقابل ضم الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد أخبروا المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، بأنهم غير مستعدين لتمويل صفقة مواطنه بوغبا.

وأوضحت أن مسؤولي ريال مدريد لا يرون معنى لدفع ما يقرب من 130 مليون جنيه استرليني، لضم لاعب ينتهي عقده في يونيو 2021.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن، فيدي فالفيردي، هو مستقبل خط الوسط في النادي الملكي، ولذلك فإن الأفضل هو توفير الأموال الطائلة التي يتطلبها التعاقد مع بوغبا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن تكهنات رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد ظهرت مرة أخرى، عقب استبعاد اللاعب الفرنسي من لقاء بيرنلي في “البريميرليغ”، أمس السبت.

وكانت تقارير بريطانية عديدة أكدت مؤخرا أن مانشستر يونايتد مستعد لدراسة العروض المالية في الميركاتو الشتوي من جانب ريال مدريد بشأن انتقال بوغبا.

المصدر: وكالات