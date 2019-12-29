ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن نيمار وصل إلى باريس كي يكون بطل الرواية رفقة سان جيرمان، إلا أن وضع اللاعب البرازيلي تغير بعد سلسلة من الإصابات وعدم الانتظام في المشاركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكانة نيمار تراجعت أيضًا رفقة باريس، بسبب انفجار مبابي الذي جعل مسؤولي سان جيرمان يعتبرونه النجم الأول، ويتحول اللاعب البرازيلي إلى دور ثانوي.

وأوضحت أن مبابي بات يتفوق على نيمار في الإعلانات والصور في ملعب “حديقة الأمراء”، بالإضافة إلى حجم مبيعات القمصان في فرنسا.

وشددت على أن إدارة سان جيرمان باتت تدرك أن مبابي هو نجم المستقبل، لذلك تستغل صورته على أكمل وجه.

وبات تفضيل مبابي على نيمار واضحًا في “حديقة الأمراء”، حيث يظهر اللاعبان في كل الصور المتواجدة بالملعب، بينما قد يرافقهما لاعب آخر مثل آنخيل دي ماريا أو ماورو إيكاردي أو إدينسون كافاني، إلا أن النجم الفرنسي هو من يستحوذ على دور البطولة في الصور.