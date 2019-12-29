المغرب – منح موقع “ultras world” العالمي، المتخصص في متابعة حركية جماهير كرة القدم “الألتراس”، مشجعي الوداد المغربي، المركز الأول في تصنيف أفضل الجماهير في العالم عام 2019.

ونشر الموقع على قناته في “يوتيوب”، مقطع فيديو، يتضمن قائمة الجماهير الـ10 الأفضل في العالم عام 2019، والتي تصدرتها جماهير الوداد.

في المقابل، احتلت جماهير فريق عربي ومغربي آخر، وهو الرجاء الرياضي، المركز السادس، بينما حلت جماهير نادي ليغيا وارسو البولندي في المركز الثاني، وجماهير زينيت بطرسبرغ الروسي في المرتبة الثالثة.

فيما يلي قائمة أفضل 10 جماهير في العام 2019 حسب تصنيف موقع “ultras world”:

1- الوداد المغربي

2- ليغيا وارسو البولندي

3- زينيت بطرسبورغ الروسي

4- النجم الأحمر الصربي

5- سانت إيتيان الفرنسي

6- الرجاء المغربي

7- رابيد فيينا النمساوي

8- فيرينتسفاروشي المجري

9- آينتراخت فرانكفورت الألماني

10- إفسي كوبنهاغن الدنماركي

المصدر: “ultras world”