دبي – حققت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 نمواً اقتصادياً يتمث ب 1.02 ترليون درهم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حسب ما أكدته وكالة أنباء الإمارات “وام”: ” أن التنامي المستمر في حجم وقيمة تجارة دبي الخارجية يظهر مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التطور بوتيرة متسارعة تؤسس للانطلاق في العام 2020″.

وأكد الشيخ حمدان على الثقة الكبيرة بقدرة قطاع التجارة الخارجية على مواصلة النمو وتطوير المشاريع بواسطة فرق العمل الحكومية لإحداث القفزة النوعية في مجال التجارة الخارجية وفي مقدمتها خط دبي للحرير الذي يتوج دور دبي الرئيسي لقطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي وممر لا غنى عنه للتجارة الإقليمية والدولية.

وأضاف “إن التميز الذي تحققه دبي في مستوى تطور تجارتها الخارجية يعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية من مختلف أنواع البضائع، والتي تحرص الإمارة على توفيرها لشركائها التجاريين ضمن أكثر الأسواق العالمية تطوراً”.

يذكر أن قيمة تجارة دبي الخارجية ارتفعت بنحو 966 مليار درهم، بنسبة 23% لتصل إلى 118 مليار درهم، وبذلك عززت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية والتي سجلت فيها نمواً في كمية البضائع بنسبة 22% ليصل وزنها إلى 83 مليون طن مقابل 68 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام 2018.