ليبيا – أكد رئيس حزب “الحركة القومية” التركي دولت باهتشلي أمس السبت على أن أعضاء حزبه في البرلمان سيصوتون لصالح مذكرة التفويض المتعلقة بإرسال قوات إلى ليبيا.

رئيس حزب “الحركة القومية” قال في بيان أصدره وتطرق فيه إلى آخر المستجدات المحلية والإقليمية بحسب وكالة “الاناضول” إن حزبه يدعم خطوة دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة يوم 2 يناير لمناقشة مذكرة التفويض المذكرة.

وأضاف أن أعضاء الحزب الـ49 في البرلمان التركي (من إجمالي 600) سيصوتون لصالح تمرير مذكرة التفويض.

وشدد باهتشلي على أن توفير الأمن لليبيا وسوريا والعراق يعني أن تركيا ستكون آمنة أيضاً، مشيراً إلى أن ليبيا باتت حجر زاوية بالنسبة للأمن القومي التركي.

كما تابع” من المهم وضع حد للجنرال المتقاعد خليفة حفتر الدموي الظلامي الذي يعرض أمن ليبيا والمنطقة للخطر”.