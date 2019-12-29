روسيا – أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، امس أن روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل للصاروخ فرط الصوتي “أفانغارد”.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي أيضا، في حوار مع صحيفة “كراسنايا زفيزدا” (النجم الأحمر)، إنه من المقرر في العام المقبل إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومات صواريخ “يارس” لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج أخرى من قوات الصواريخ، وكذلك لتصنيع منظومة الصواريخ “سيرينا-إم”، وهكذا، بحلول عام 2022 ستصل نسبة تزويد قوات الصواريخ الاستراتيجية بالأسلحة الحديثة إلى 92%.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بأن أول فوج من قوات الصواريخ مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي “أفانغارد” بدأ الخدمة اعتبارا من يوم 27 ديسمبر الجاري​​​.

المصدر: نوفوستي