الولايات المتحدة – هل جربت من قبل نظاماً غذائياً يدعم تناولك للهواء من أجل فقدان الوزن؟ يُمكنك من خلال نظام الحمية الهوائية، أو ريجيم الهواء أن تتناول «الهواء» فقط، هذا النظام الغذائي المجنون يُعزز تناول الـ «لا شيء» من أجل فقدان الوزن، الحمية الهوائية هي نظام غذائي شائع في فرنسا، ويحتوي هذا النظام على مبادئ توجيهية بسيطة، وهي أنه عليك ألا تأكل شيئاً على الإطلاق!

ما هو دايت الهواء؟

يُقال إن حمية الهواء مستوحاة وتستند إلى مفهوم «بريثاريانيس»، وهو الاعتقاد بأنه يمكن للمرء أن يعيش فقط على الطاقة من أشعة الشمس والهواء، ولا يحتاج إلى تناول الغذاء من الطعام، وقد أنشأت ويلي بروكس معهد بريثريان الأمريكي، الذي عزز نظرية أن الهواء وحده يمكن أن يُبقي أجسادنا نشطة جسدياً، يعرف هذا النظام أيضاً باسم «نظام الأكل الافتراضي»، وهو يعني عدم تناول أي شيء، ويُمكنك الاعتماد على حساء الماء والملح، وقد وصفت مجلة فرنسية هذا النظام الغذائي بأنه طريقة «جيدة» لفقدان الوزن.

ففي عام 2010، صنفت مجلة Grazia الفرنسية «نظام الحمية الهوائية» باعتباره «طريقة» لإنقاص الوزن، هذا النظام، وفقاً للمجلة، لا يوجد به سوى قاعدة واحدة: لا تأكل سوى حساء الماء والملح.

التعديلات التي أُدخلت على حمية الهواء

يُعتقد أن نظام الحمية الهوائية قد تم تعديله، كل ما عليك فعله هو إعداد وجبة لذيذة، بغض النظر عما تحتويه، حتى لو كانت تحتوي على الكثير من الدهون والكربوهيدرات والمواد التي تُسبب السمنة، اجعل الوجبة الساخنة التي قمت بإعدادها أمامك مُباشرة، وابدأ في تناول «الهواء» أمام الوجبة، أحضر طبقاً فارغاً وشوكة وسكيناً وتناول الهواء والوجبة أمام عينيك، وحرك الشوكة مرات مُتعددة بين فمك والطبق، هذه الطريقة هي محاولة خداع لعقلك، للاعتقاد بأنك قد أكلت الوجبة بالفعل، دون الحاجة إلى تناولها.

في الأساس، أنت لم تلمس الوجبة، وفعلياً أنت لم تتناول غير الهواء، هذا التعديل يُمكن أن يُطلق عليه «خداع العقل«، وهناك بعض الطرق المُقترحة لإحداث هذا الخداع مثل إعداد الوجبات، أو الجلوس على مائدة الطعام، أو إشباع حاسة الشم بشم رائحة الطعام.

تلك الطريقة باستخدام قوة العقل لفقدان الوزن يؤيدها الكاتب العلمي في بي بي سي، ديفيد روبسون، وإن لم يدعم روبسون تناول الهواء أو الاكتفاء بحساء الماء والملح فقط، ما يؤيده روبسون هو استخدام قوة العقل، حيث يرى أن الطريقة الفعالة لإنقاص الوزن والتي لا يستخدمها أحد هي طريقة «قوة الفكر»، فغالباً ما يقرر أخصائيو الحمية الغذائية بأنهم في حرب مع المعدة، لكن يرى علماء النفس ومنهم روبنسون أنه يمكن التحكم في الشهية، بقدر تحكمنا في أفكارنا وخداع عقولنا، ويقول روبنسون إنه بقدر محاولتك لتذكر آخر وجبة تناولتها، يمكنك أن تفقد الوزن دون إحساسك بآلام الجوع.

يُشجع روبسون على استخدام العقل لتذكر آخر وجبة تم تناولها ومقدار الطعام بها، مما يخلق لدى العقل معلومة أنه ليس بحاجة إلى تناول وجبة أخرى الآن، ذلك التذكر الذي يسقط من الكثيرين في غمرة انشغالهم، مما يجعلهم يلتهمون الطعام كلما قُدم لهم، فقط لأنهم ينسون بالفعل متى تناولوا آخر وجبة ومم تكونت.

أضرار حمية الهواء

يُعتبر نظام الحمية الهوائية من الأنظمة المجنونة واللاعقلانية في إنقاص الوزن، فإذا كنت تتطلع إلى تدمير صحتك، فقد يكون نظام الحمية الهوائية هو النظام الغذائي المناسب لك، فكرة النظام الغذائي قائمة على ألا تأكل شيئاً على الإطلاق، باستثناء الهواء، حرفياً، وحساء الماء والملح، وباتباع هذا النظام الغذائي، ستفقد المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

بالإضافة إلى أن تجويع نفسك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل نفسية مختلفة، ويمكن أن يدعم مشكلات مثل التعب والجوع وضعف التمثيل الغذائي، واضطرابات الأكل، وغيرها من المشكلات الصحية الأخرى.

وكالات