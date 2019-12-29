انجلترا – يمكن بعض المشروبات والوصفات الطبيعية أن تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

ويعتبر عصير العنب من أبرز تلك الوصفات. فهو يحتوي على الريسفيراتول وهو مضاد أكسدة يساعد على تحويل الدهون البيضاء التي تحتزن السعرات الحرارية إلى دهون سمراء تحرق تلك السعرات.

ويمكن أيضاً اللجوء إلى مشروب آخر وهو الحليب حيث ذكر تقرير لمجلة Men’s Health أن شرب الحليب البارد أو الدافئ يساعد على النوم بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الكالسيوم والتريبتوفان.

وذكرت دراسة نشرت نتائجها في دورية Medicine And Science In Sports Exercise أن بروتين الكازيين الموجود في الحليب قابل للهضم البطيء ما يعني أنه يساعد على بناء العضلات أثناء النوم ليلاً.

المصدر : Men’s Health