تركيا – استعاد فريق غلاطة سراي، امس طريق الانتصارات من جديد في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

واكتسح غلاطة سراي ضيفه أنطاليا سبور بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للمسابقة المحلية.

سيطر غلاطة سراي على الشوط الأول، وحسمه متقدمًا بثلاثة أهداف عن طريق الكولومبي رادميل فالكاو (هدفين) الأول من ضربة جزاء والتشيكي أوندريج سيلوستكا لاعب أنطاليا بالخطأ في مرماه في الدقائق 10 و28 و37.

وواصل غلاطة سراي سيطرته على اللقاء وأضاف الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني عبرالهولندي ريان بابل وتايلان أنتاليالي في الدقيقتين 82 و89.

بهذه النتيجة، ارتقى غلاطة سراي للمركز السادس برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد أنطاليا سبور عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

ويتصدر المسابقة فريق سيفاس سبور برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن باشاك شهير.

الأناضول