ليبيا – قال مستشار وزير الخارجية اليوناني للعلاقات الدولية فانجيليس بوسدكوس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس سياسة نطح الحيط باستمراره في لعبة الاتفاق الأمني والعسكري مع ما يسمى حكومة الوفاق لتبرير نقل قوات عسكرية تركية إلى طرابلس بعد سنوات من نقل المرتزقة وفلول العناصر الإرهابية إلى ليبيا.

بوسدكوس أوضح في تصريحات لصحيفة “البيان” أمس السبت أن هذا أمر لا تقبله اليونان ولا يقبله الشركاء في قبرص وفي دول شمال إفريقيا التي عانت وتعاني من الإرهاب المنطلق من ليبيا وعصابات تهريب السلاح التي أغرقت إفريقيا وخاصة الشمال بالسلاح.

وأضاف مستشار وزير الخارجية اليوناني :”يحق لليونان وقبرص ومصر تشكيل جبهة مواجهة على المثلث (جزيرة كريت مصر، شرق ليبيا) لصد تحركات أردوغان بالقوة وفي حال تصديق البرلمان التركي على ما يسمى قرار دعم ليبيا عسكرياً.