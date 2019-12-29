مصر – شهد المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، فعالية تسجيل رقم قياسي في موسوعة “غينيس” لتشكيل لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، وجسدت اللوحة صورة قناع الملك توت عنخ آمون.

وتمت الاستعانة في تشكيل اللوحة بـ 7260 كوب قهوة.

وجاءت هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية للترويج للمتحف المصري الكبير والتعريف به، قبل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

وقالت نائبة وزير السياحة، غادة شلبي: “إنه لشرف كبير لي الحضور بالنيابة عن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، في أول فعالية للاحتفال بيوم خاص لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس”.

وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة “غينيس” للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفني بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر.

جدير بالذكر أنه سبق تسجيل لوحة للموناليزا باستخدام 3604 أكواب للقهوة بمدينة سيدني بأستراليا عام 2009، كما تم تسجيل لوحة أخرى أنجزت بمدينة هونولولو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 باستخدام 5642 كوب قهوة.

المصدر: RT