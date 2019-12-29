ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن المناورات السياسية عادةً تقابل بمناورات تجاري العمل السياسي، معتبراً أن حكومة الوفاق مخولة باتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأن مايجري من مناورات سياسية.

معزب قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إن الإتفاقية بين السراج وأردوغان أصبحت في طور التفعيل وليس رسم السياسات، لافتاً إلى أنه عند تصديق البرلمان التركي على مطلب حكومة الوفاق لتقديم المساعدات العسكرية سيبقى الأمر قيد التنفيذ دون حاجته لأمور تتعلق برسم سياسيات ووجود رؤى معينة.

ويرى أن ليبيا ممثلة في ما وصفه بـ” حكومة شرعية ” طلبت من تركيا المساعدة العسكرية والأمنية وتركيا استجابت مما يعني أن الإتفاقية ستدخل للمرحلة العملية، متوقعاً أن تشهد بداية العام القام تحركات عملية على الارض.

كما أشار إلى أن كل دولة لها سياستها ومصالحها وبالنسبة لليبيا فهي ليست منطقة نفوذ لروسيا خاصة أن الأخيرة أصبحت ترتكز سياستها على السياسة الإقتصادية التجارية أكثر من مطامع سياسية، معتقداً أنه بشأن العلاقات التركية الروسية فهم قادرين على فهم السياسة الروسية و أبعداها والوصول لتوافق بينهم فيما يخص الأزمة الليبية.