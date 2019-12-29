من الشخصيات الأكثر بحثا على غوغل خلال 2019؟

من الشخصيات الأكثر بحثا على غوغل خلال 2019؟

الولايات المتحدة – كما في كل عام ، كشفت جوجل عن ترتيبها لأكثر الكلمات بحثًا في العالم وأعدت قوائم مخصصة للشخصيات الفنية والرياضية والتعاريف وغيرها.

تعتمد القوائم على عبارات البحث التي حققت أعلى معدل للبحث هذا العام مقارنة بالعام السابق. قائمة أكثر الرياضيين الذين تم البحث عنهم : أنطونيو براون

نيمار

برايس هاربر

ديفيد أورتيز أليكس مورغان

أندرو لاك

ميغان رابوين

ايكر كاسياس

صهيون ويليامسون

أنسو فاتي أكثر منطقة بحثا عن نيمار حسب جوجل هي غينيا أما بالنسبة لإيكر كاسياس فقد تم البحث عنه بكثرة في إسبانيا . قائمة أكثر 5 ممثلين تم البحث عنهم على غوغل في العالم خلال العام 2019: جوسي سموليت

كيفن هارت

جواكين فينيكس

ريفز كيانو

لوري لوفلين