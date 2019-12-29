ليبيا – قال الناطق السابق باسم عملية “فجر ليبيا” التي أحرقت مطار طرابلس وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات أحمد هدية القيادي بمدينة مصراتة إن محور الرملة شهد الحدث الأكبر في العمليات العسكرية حيث تقدمت قوات حكومة الوفاق من المحور وقامت بتمشيط المنطقة أمامها لعدة كيلومترات.

هدية إعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد أن المجتمع الدولي سيتغير موقفه عما كان عليه بعام 2019خاصة بعد التحول الذي حدث والتحالف بين حكومة الوفاق وتركيا.

ورأى أن البرلمان التركي سيسرع بمصادقة الإتفاقية يوم 2 يناير، مشيراً إلى أنه خلال الـ 9 أشهر الماضية سقطت بعض المؤسسات الدولية كبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإضافة لسقوط مروع للإعلام ليس فقط المحلي بل الدولي أيضاً.

وعن الموقف المصري من ما يحدث إعتبر أن مصر رفعت من حدة تصريحاتها في اليومين الأخيرين حيث أصبحت تصريحات السيسي تتكلم عن ليبيا كأنها مقاطعة لمصر واصفاً ذلك بالأمر”الخطير” على حد زعمه.

واختتم حديثه قائلاً :”حفتر يرى أنه يجب تحقق تقدم قبل الـ 2019 بمعنى أنه سيلقي كل ما لديه من قوة للوصول لداخل طرابلس وهذا ما قام به من محاولة عن طريق صلاح الدين والخلاطات لكنه فشل خاصة بعد الترتيبات الأخيرة التي قامت بها قواتنا في محاور القتال فهي من أفشلت ذلك التقدم وحافظت على تمركزاتنا، حفتر ومليشياته لن تدخل طرابلس هذا أمر مفروغ منه ولكن إن أردنا إنهاء المعركة في وقت أسرع لا بد من تكاتف الجميع”.