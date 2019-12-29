هذا التطبيق قد ينقذ حياتك بثلاث كلمات فقط

هذا التطبيق قد ينقذ حياتك بثلاث كلمات فقط

انجلترا – بفضل تطبيق ذكي للترميز الجغرافي، تمكنت فرق البحث والإنقاذ من تحديد موقع مجموعة من الرحالة ضاعوا في غابة همسترلي بإنجلترا. وتحث الشرطة الناس على تنزيل التطبيق الذي يقولون إنه أنقذ بالفعل العديد من الأرواح.

ثلاث كلمات فقط

كانت جيس تينسلي ومجموعة من أصدقائها يقومون برحلة طولها خمسة أميال وسط ألفيْ هكتار من غابة هاملسترلي في مقاطعة دورهام بالمملكة المتحدة الأسبوع الماضي، عندما أدركوا أنهم ضلوا الطريق.

وقالت تينسلي لهيئة البي.بي.سي “كنا في حقل وليس لدينا أي فكرة عن مكان وجودنا.. لقد كان أمرا مروعا للغاية.. كنت أمزح وأحاول أن أضحك لأني كنت أعرف أنني إذا لم أضحك فسأبكي”.

بمجرد عثورهم على إشارة اتصال لخدمات الطوارئ، طلب منهم مسؤول الطوارئ تنزيل تطبيق يسمى “وات3 وردز” (what3words). وفي غضون دقيقة واحدة من التنزيل، كان لدى الشرطة موقع دقيق للمتنزهين الذين تقطعت بهم السبل، وكان هناك فريق إنقاذ في طريقه للعثور عليهم.

ماذا تفعل ثلاث كلمات؟

يشير التطبيق أساسا إلى موقع محدد للغاية في أي مكان بالعالم، فقد قسم مطورو التطبيق مناطق العالم إلى 57 تريليون مربع يمكن تحديد موقعها والعثور عليها باستخدام نظام التموقع العالمي.

تبلغ مساحة كل مربع ثلاثة أمتار مربعة، ولكل واحد عنوان عشوائي مكون من ثلاث كلمات. فمثلا، يجب أن يشير “dressing.flown.swim” إلى خط منتصف الملعب في ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة الإسبانية، بينما يأخذك “ذكريات.صور.هوية” إلى غرفة الاجتماعات في معهد الجزيرة للإعلام بمقر شبكة الجزيرة الإعلامية في العاصمة القطرية الدوحة. أما “سماع.مستمعة.الألوان” فهي مكان مياه زمزم في مكة المكرمة بالسعودية.

استبدال الرموز البريدية غير الدقيقة

كريس شيلدريك مؤسس شركة “وات3 وردز” واتته فكرة التطبيق بعد نشأته في المناطق الريفية ببريطانيا، ومعاناته مع سائقي الشاحنات الذين لا يعرفون إلى أين يذهبون بسبب الرموز البريدية غير الدقيقة.

يقول شيلدريك للبي.بي.سي “حاولت أن أجعل الناس يستخدمون خطوط الطول والعرض، لكن ذلك لم يحدث”، مضيفا “لقد جعلني ذلك أفكر كيف يمكنك اختصار 16 رقما إلى شيء أكثر سهولة في الاستخدام؟”.

وبينما كان يتحدث إلى عالم رياضيات وجد شيلدريك أن هناك مجموعات كافية من ثلاث كلمات لكل مكان في العالم، وأن 40 ألف كلمة تكفي لتغطي مناطق العالم بأسره.

ثورة عنوان

في الواقع، لا يستخدم تطبيق “وات3 وردز” لخدمات الطوارئ فقط، بل إن منغوليا استبدلت نظام رمزها البريدي كله بعناوين “وات3 وردز”.

فالمناطق الريفية القاسية في البلاد والبنية التحتية الضعيفة للمنظومة البريدية جعلت التطبيق أسهل استخداما للكثير من المؤسسات والشركات التجارية.

لكن التطبيق يريد أن يذهب أبعد من ذلك ويقدم خدمات الموقع البريدي للشركات وربما دول بأكملها.

ومع ذلك، تقول الشرطة إن أهمية الأداة بالنسبة لهم تتمثل في تحديد موقع محدد لخدمات الطوارئ، لذلك هم يحثون الجميع على تنزيل التطبيق.

وكالات