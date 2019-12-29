ليبيا – قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس نزيهة العبيدي إن تونس تهيأ نفسها لكل الاحتمالات والمتغيرات في المنطقة خلال الوقت الراهن على المستويات السياسية وما يحدث من المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة العربية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

العبيدي أشارت في تصريح لـ”سبوتنيك” إلى أن العديد من المتغيرات تحكم تلك المواقف، مؤكدةً أن تونس مبدئها دائما هو الحياد وعدم التدخل في شؤون الغير.

ولفتت إلى أن كل إنسان ودولة مستقلة لها تشريعاتها وقوانينها وشؤونها وتونس لا تقبل بمن يتدخل في شؤونها فكل إنسان ودولة مستقلة لها تشريعاتها وقوانينها وشؤونها مع أهمية إحترام استقلالية كل دولة.