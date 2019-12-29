1- وضع أهداف واقعيّة

من المفضَّل التركيز على خسارة الوزن، بصورة تدريجيَّة، حتَّى تقود النتيجة الإيجابيّة التراكميّة إلى تحقيق الهدف المطلوب.

تلعب الأهداف التي يضعها المرء لنفسه، في إطار خسارة الوزن، دوراً أساسيّاً في نجاح الرجيم الغذائي الذي يتبعه أو فشله؛ ما يعني أنَّ العزم على خسارة كيلوغرامات كثيرة من الوزن خلال أسبوع سيوقعه تحت ضغط كبير، ويدخله بعد أن يفشل في تحقيق مراده في دوَّامة لا يستطيع الخروج منها. فالفشل في هذا الإطار محبط، لذا يُستحسن التركيز على خسارة الوزن، بصورة تدريجيَّة، حتَّى تقود النتيجة الإيجابيّة التراكميّة إلى تحقيق الهدف المطلوب.

2- التخفيف التدريجي للسكّر

تُجمع دراسات علميّة على أنَّ الإفراط في استهلاك السكّر الأبيض قد يوقع الجسم في دائرة إدمان هذه المادة، إضافةً إلى أضرارها في ما يتعلّق بزيادة الإصابة بالسكَّري، وضغط الدم، ومشكلات القلب. لذا، تبدو خطوة تخفيف استهلاك السكّر في الغذاء، مع بداية العام الجديد، صحيَّة، بامتياز!