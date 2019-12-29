دبي – تستعد شركة “إعمار” التي تولت تطوير برج خليفة، من جديد لتقديم عرضها الذي يسلط الضوء على إمارة دبي ومنطقة وسط مدينة دبي عبر إقامة عرض الألعاب النارية الشهير بمناسبة رأس السنة الجديدة 2020 ،واستجابةً للطلب المتواصل للعرض المذهل، فقد أكدت “إعمار” استضافتها مجدداً للعرض الضخم الذي تقيمه كل عام في ليلة رأس السنة، مع إطلاق الألعاب النارية من أطول برج في العالم.

ومع حلول موعد العام الجديد 2020 ، تواصل الشركة المطورة تقليدها السنوي وتقدّم العرض الذي يتضمن الألعاب النارية وعرض الصور على واجهة البرج، والتي تتميز بنظام إضاءة LED، إضافة إلى العروض الموسيقية وعرض النافورة الراقصة.

كما تستعد نافورة دبي المجاورة لبرج خليفة، والتي تعد أكبر نافورة راقصة في العالم، لتقديم عروضها المميزة، لتجعل المناطق المحيطة ببرج خليفة ووسط مدينة دبي المكان الأمثل لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة 2020.

يمكن للجميع من مختلف أرجاء المدينة التوجه إلى أي منطقة من مناطق المشاهدة العائلية في وسط مدينة دبي للاستمتاع بمشاهدة العرض المميز الذي من المتوقع أن يستقطب مئات الآلاف من الزوّار، كما يشاهده الملايين عبر شاشات التلفزيون والإنترنت في جميع أنحاء العالم، وتتوفر العشرات من أكشاك المأكولات والمشروبات التي تقدّم العديد من الخيارات للزائرين للاستمتاع بها أثناء العد التنازلي الذي يعلن بداية السنة الجديدة 2020.

وكالات