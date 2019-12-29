ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن عزمها وقف جميع العمليات في ميناء الزاوية النفطي وإخلاء مصفاة الزاوية بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من المنشآت التابعة لها.

المؤسسة الوطنية للنفط حذرت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها من امكانية وقف العمليات في كل من ميناء الزاوية وإخلاء مصفاة الزاوية وضخ غاز خامل من أجل إيجاد وسط يمنع الاشتعال في حال امتداد العمليات العسكرية داخل حدود المصفاة وذلك بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من المنشآت التابعة.

وأشارت الى امكانية وقف الإنتاج بحقل الشرارة الذي يتم تصدير منتجاته من النفط الخام ومشتقاته من ميناء الزاوية.

وقد أجرت المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة للمؤسسة بما في ذلك شركة أكاكوس وشركة البريقة لتسويق النفط وشركة الزاوية لتكرير النفط الى جانب شركاء المؤسسة الدوليين، محادثات طارئة لتقييم الأوضاع.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: “سيؤدي وقف العمليات في ميناء الزاوية إلى خفض إنتاج النفط الليبي بما لا يقل عن 300 ألف برميل في اليوم وقد يتسبب بتوقف مصفاة الزاوية عن تكرير النفط وسنكون مضطرين الى استيراد الكميات المنقوصة من الوقود الأمر الذي سيكلف الاقتصاد الليبي المتأزم خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات”.

كما أكد على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم على الرغم من التحديات للحفاظ على استمرار انتاج النفط والغاز، مضيفاً” سوف نضطر إلى وقف جميع العمليات وإعلان حالة القوة القاهرة على صادرات ميناء الزاوية في حال عدم توقف الاشتباكات حتى أننا قد نضطر لوقف العمليات بحقول النفط التي تضخ الخام الى ميناء الزاوية كحقل الشرارة النفطي.”