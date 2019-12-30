السعودية – علقت الفنانة الإماراتية أحلام على عودة الفنانة عزيزة جلال إلى الفن بعد غياب دام حوالي 35 عاماً من خلال حفل أقمته ضمن فعاليات شتاء طنطورة التي تقام في السعودية.

وكتبت من خلال حسابها على “تويتر”: “عندما تغني عزيزة جلال. فهي لم تغب إنما غاب بغيابها الزمن الجميل. أحسنتِ وأطربتِأستاذة الفن الجميل عزيزة جلال”.

واعتبر بعض المتابعين هذا رداً غير مباشر ومبطناً على ما فعلته الفنانة السورية أصالة حين تفاعلت مع رسالة انتقادية كتبتها الإعلامية والشاعرة البحرينية بروين حبيب في السياق نفسه. فقد عبرت عن خيبتها بسبب أداء الفنانة القديرة وكتبت: “ليتها لم تعد”.

ولوحظ أن أصالة ردت بعلامة إعجاب قبل أن تلغيها في وقت لاحق وتغرد على حسابها على “تويتر”: “عودة السيدة عزيزة جلالفيها الكثير من المشاعر الطيّبة. آخرها أداؤها كيفما كان. فهذه هي المرة الأولى الّتي تغنّي فيها بعد انقطاع سنين. وهذا ليس أمراً سهلاً”.

وتابعت: “لقد عرفتها عن قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعهاوأنا من أوائل المُشجعين لعودتها والقادم بلا شك أجمل”.

وكالات