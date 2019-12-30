اسرائيل – جمدت الحكومة الإسرائيلية تمويلا لبرامج للدعم الاجتماعي تخص آلاف المحتاجين والمشردين وفئات أخرى؛ جراء عدم وجود ميزانية كافية في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد، حسب ما أفاد إعلام عبري رسمي اليوم.

وقالت قناة “كان”، إن عجزا بنحو 200 مليون شيكل (نحو 57.6 مليون دولار) سجل في ميزانية برنامج لحماية الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في السلطات المحلية، وبرنامج دعم ذوي الإعاقة بسبب عدم توفير التمويل الكافي من الحكومة.

وأشارت القناة أن الحكومة لم تمرر كذلك تمويلا بقيمة مليون شيكل (288 ألف دولار) لصالح دعم المشردين في البلاد، و100 مليون شيكل (نحو 29 مليون دولار) للشباب المعرضين للخطر.

وأوضحت أن مشروع التأمين الغذائي الذي انطلق عام 2016 لتقديم مساعدات غذائية لنحو 11 ألف عائلة محتاجة على وشك أن يغلق أبوابه بسبب عدم تمريره عبر “الكنيست” (البرلمان)، جراء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

ولفتت أن ما تسمى بـ” وحدة مكافحة الإتجاز بالنساء والبغاء” اختصمت وزارة العمل والرفاه مطلع الشهر الجاري، لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الإسرائيلية، كونها لم تقر تمويلا بنحو 21 مليون شيكل (نحو 6 مليون دولار) هذا العام لإعادة تأهيل العاملات بالبغاء.

وتشهد إسرائيل أزمة سياسية، بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه زعيم تحالف “أزرق أبيض” بيني غانتس بالحصول على أغلبية 61 نائبًا لتشكيل الحكومة لمرتين متتاليتين بعد انتخابات في أبريل/ نيسان الماضي، تلتها أخرى في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.

وستجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل والتي تعد الثالثة خلال أقل من عام، في 2 مارس/آذار 2020.

الأناضول